भारत मंडपम में सीएम रेखा गुप्ता ने किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ, 14 दिन तक चलेगा आयोजन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 का औपचारिक उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। यह मेला भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हो गया है। मेले में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी शरीक होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन के बाद मेले में विभिन्न स्टालों का दौरा किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों को देखा। इस दौरान उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के स्टाल्स पर प्रदर्शित हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और तकनीकी नवाचारों को सराहा। साथ ही उन्होंने फोकस राज्य झारखंड के स्टाल पर प्रदर्शित वस्त्र उद्योग और खनिज उत्पादों की भी सराहना की।

मेले में इस बार ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' की थीम पर आयोजित हो रहे इस आयोजन में 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। मेले का कुल क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग मीटर होगा और इसमें 55 सरकारी विभाग एवं केंद्रीय मंत्रालय और 390 निजी कंपनियां शामिल हैं।