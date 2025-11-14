Language
    भारत मंडपम में सीएम रेखा गुप्ता ने किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ, 14 दिन तक चलेगा आयोजन

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    सीएम रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में 44वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 का उद्घाटन किया। मेले में 12 देशों और 30 राज्यों ने भाग लिया है, जिसकी थीम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' है। सीएम ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों की सराहना की। यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देना है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 का औपचारिक उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। यह मेला भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हो गया है। मेले में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी शरीक होंगे।

    सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन के बाद मेले में विभिन्न स्टालों का दौरा किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों को देखा। इस दौरान उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के स्टाल्स पर प्रदर्शित हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और तकनीकी नवाचारों को सराहा। साथ ही उन्होंने फोकस राज्य झारखंड के स्टाल पर प्रदर्शित वस्त्र उद्योग और खनिज उत्पादों की भी सराहना की।

    मेले में इस बार ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' की थीम पर आयोजित हो रहे इस आयोजन में 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। मेले का कुल क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग मीटर होगा और इसमें 55 सरकारी विभाग एवं केंद्रीय मंत्रालय और 390 निजी कंपनियां शामिल हैं।

    सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "आईआईटीएफ 2025 मेले का उद्देश्य न केवल व्यापार को बढ़ावा देना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और व्यापारिक धरोहर को भी वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है।"

    मेला के बारे में जानिए

    • मेले का आयोजन 27 नवंबर तक होगा। पहले 5 दिन व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि शेष 9 दिन आम जनता के लिए खुलेंगे।
    • टिकट की दर इस बार भी पिछले साल की तरह रहेगी। शुरुआती 5 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति टिकट की दर 500 रुपये और बच्चों के लिए 150 से 200 रुपये होगी। सामान्य दिनों में 80 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 40 रुपये होगी।
    • सप्ताहांत और छुट्टियों पर सामान्य टिकट 150 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 60 रुपये के होंगे।
    • पैकेज टिकट 1800 रुपये (पहले 5 दिन के लिए), 800 रुपये (बचे 9 दिन के लिए), और पूरे 14 दिनों के लिए 2000 रुपये का मिलेगा।
    प्रवेश की जानकारी

    • प्रवेश द्वार संख्या 3, 4, 6 और 10 से होगा।
    • मेला सुबह 10 बजे से लेकर शाम साढ़े 7 बजे तक खुलेगा, लेकिन प्रवेश शाम 5:30 बजे तक मिलेगा।
    • मेले के ओपन एम्फी थियेटरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनका आयोजन हाल नं. 1, 2 और 5 के समीप किया जाएगा।

    सीएम रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि भारत मंडपम में हो रहे इस मेले में व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक और कलात्मक तत्वों का समावेश भी किया गया है, जो भारत की विविधता और एकता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है।

