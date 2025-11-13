दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हो रहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025, पहले पांच दिन खरीदना पड़ेगा महंगा टिकट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 शुक्रवार से भारत मंडपम में शुरू हो जाएगा। मेले का औपचारिक उदघाटन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद करेंगे। ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' की थीम पर आयोजित हो रहे इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट होंगे जबकि झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है।



27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले का कुल क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग मीटर रहेगा। 55 सरकारी विभाग एवं केंद्रीय मंत्रालय भाग और 390 निजी कंपनियां भाग ले रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई साल बाद इस मेले में चीन फिर से हिस्सेदारी कर रहा है तो एक दशक बाद रक्षा मंडप भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंडप में आधुनिक हथियार ही नहीं, प्रशिक्षित डाग स्कवायड के करतब भी देखे जा सकेंगे। हालांकि इस बार इस मेले में अफगानी मेवे नहीं मिल पाएंगे। वजह, अफगानिस्तान मेले में भाग नहीं ले पा रहा है।



मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अधिकारियों ने बताया कि 14 दिवसीय मेले में पहले पांच दिन व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित होंगे जबकि शेष नौ दिन आम जनता के लिए रहेंगे। मेले की टिकट दर में इस साल भी कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। टिकटें सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होंगी। साथ ही डीएमआरसी केे सारथी एप से भी बुक की जा सकेंगी।



शुरुआती पांच दिनों में टिकट की दर 500 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगी। इन दिनों में बच्चों के टिकट की दर 150 से 200 रुपये रहेगी। वहीं सामान्य दिनों में प्रतिव्यक्ति 80 रुपये और बच्चे का टिकट 40 रुपये का होगा। सप्ताहांत और छुट्टी के दिन टिकट का मूल्य 150 रुपये प्रति व्यस्क जबकि बच्चों के लिए 60 रुपये रहेगा।

शुरुआती पांच दिनों के लिए पैकेज टिकट 1800, शेष नौ दिनों के लिए 800 रुपये जबकि पूरे 14 दिनों के लिए दो हजार रुपये का रहेगा। वारिष्ठ नागरिकों सहित दिव्यांगों के लिए प्रवेश पत्र दिखाने पर सभी दिन प्रवेश नि:शुल्क है।

मेले में प्रवेश द्वार संख्या तीन, चार, छह और 10 से मिलेगा। मेले का समय सुबह 10 से शाम साढ़े सात बजे तक रहेगा। हालांकि प्रवेश शाम साढ़े पांच बजे तक ही मिल सकेगा। हाल नं. एक, दो व पांच के समीप बने दो ओपन एम्फी थियेटरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।