Delhi IIT Placement: दिल्ली आईआईटी में 33 प्रतिशत बढ़ा प्री-प्लेसमेंट, 1275 छात्रों को मिला जॉब ऑफर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने प्लेसमेंट प्रोग्राम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी जगह बनाई है। संस्थान के आफिस आफ करियर सर्विसेज (ओसीएस) के अनुसार दिसंबर 2025 तक छात्रों को कुल 1,275 जॉब ऑफर प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) भी शामिल हैं।

अब तक 1,140 से अधिक छात्रों का चयन विभिन्न क्षेत्रों की नामी कंपनियों में हुआ है। खास बात यह है कि इस वर्ष 300 से अधिक छात्रों को पीपीओ मिले हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी को दर्शाता है। प्लेसमेंट सीजन के दौरान कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने दोहरे अंकों में ऑफर दिए हैं।

इनमें एक्सेंचर स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग, अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज आटो टेक्नोलाजी, बार्कलेज, डायचे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल, माइक्रोसाफ्ट, ओरेकल, क्वालकाम, जेपी मार्गन, पेपल, नवी, मीशो, ग्रेविटान रिसर्च कैपिटल, श्लमबर्जर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और वेल्स फार्गो इंटरनेशनल साल्यूशंस जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने तकनीक, कंसल्टिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में छात्रों को अवसर प्रदान किए हैं।