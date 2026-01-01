IIT दिल्ली में MBA प्रवेश 2026-28 के लिए आवेदन की शुरुआत, CAT-2025 के स्कोर के आधार पर मिलेगा दाखिला
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमबीए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 26 जनवरी तक dms.iitd.ac.in पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमबीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रबंधन की पढ़ाई करने के इच्छुक अभ्यर्थी आईआईटी दिल्ली के डिपार्टमेंट आफ मैनेजमेंट स्टडीज की आधिकारिक वेबसाइट dms.iitd.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 26 जनवरी है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह कामन एडमिशन टेस्ट 2025 (सीएटी 2025) के अंकों पर आधारित होगी। आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी सूचना के अनुसार, एमबीए प्रवेश के लिए इंटरव्यू राउंड में शार्टलिस्टिंग सीधे सीएटी 2025 के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।
संस्थान ने स्पष्ट किया है कि केवल सीएटी 2025 में शामिल अभ्यर्थी ही एमबीए के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। योग्यता की बात करें तो सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या 10 के पैमाने पर 6.0 सीजीपीए अनिवार्य है।
वहीं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या 5.5 सीजीपीए निर्धारित किया गया है। आईआईगटी दिल्ली ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र या वे उम्मीदवार जिन्होंने डिग्री की सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं लेकिन परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क श्रेणी और चुने गए कार्यक्रमों की संख्या के अनुसार तय किया गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए एक कार्यक्रम हेतु 1600 रुपये और दो कार्यक्रमों के लिए 3200 रुपये शुल्क है।
वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को एक कार्यक्रम के लिए 800 रुपये और दो कार्यक्रमों के लिए 1600 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में कक्षा 3 के स्टूडेंट्स का बेस मजबूत करने के लिए NCERT का खास प्लान, FLS के जरिए होगा सर्वे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।