    IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मची अफरा-तफरी, काउंटर न होने से यात्रियों को करना पड़ा घंटों इंतजार

    By Mukesh Kumar Thakur Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआई) हवाई अड्डे पर आज सुबह उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के पीक ऑवर्स के दौरान पर्याप्त काउंटर न होने के कारण यात्रियों को लंबी कतारों और घंटों के इंतजार का सामना करना पड़ा।

    महज चार काउंटरों के भरोसे हजारों यात्री

    जानकारी के अनुसार, आज तड़के एयरपोर्ट के इमिग्रेशन एरिया में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। यात्रियों का आरोप है कि भीड़ के अनुपात में वहां बेहद कम कर्मचारी तैनात थे और केवल चार काउंटर ही काम कर रहे थे। जांच प्रक्रिया धीमी होने के कारण लाइनें इमिग्रेशन हॉल से बाहर तक पहुंच गईं, जिससे कई यात्रियों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूटने का डर पैदा हो गया।

     

    अव्यवस्था से परेशान एक हवाई यात्री, डॉ. अमिताभ ने इस स्थिति को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सीधे डायल के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा है कि सुबह के 5:00 बज रहे हैं और इमिग्रेशन सेंटर पर बुरा हाल है। जब यात्री इतने ज्यादा हैं, तो केवल चार काउंटर ही क्यों शुरू किए गए हैं? अगर आप एयरपोर्ट का रखरखाव और संचालन ठीक से नहीं कर सकते, तो इतने बड़े स्तर पर एयरपोर्ट चलाने का क्या फायदा।

    दिल्ली एयरपोर्ट ने दी प्रतिक्रिया

    दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डायल ने यात्री को जवाब देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी भी यात्री को इस तरह का कड़वा अनुभव हो। हमारे अधिकारी पूरे एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम यात्रियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साझा की गई जानकारी को संबंधित विभाग के संज्ञान में डाल दिया गया है।

    बता दें कि आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के दौरान भीड़ होना एक पुरानी समस्या रही है। हालांकि प्रशासन ने डिजी यात्रा और काउंटरों की संख्या बढ़ाने के दावे किए हैं, लेकिन आज की घटना ने एक बार फिर दावों की पोल खोल दी है। यात्रियों ने मांग की है कि पीक ऑवर्स के दौरान सभी काउंटरों को क्रियाशील रखा जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का समय बर्बाद न हो।