घने कोहरे पर भी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर सकें विमान, इसके लिए करना होगा इंतजार; कैट-3 चालू होने में लगेगा समय

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। कम दृश्यता होने पर पायलट रनवे 10/28 पर कैट-3 सुविधा का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए अभी करीब एक महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि सितंबर में इस रनवे पर कैट-3 सुविधा इंस्टाल की गई थी। लेकिन इस पूरी प्रणाली को पूरी तरह क्रियाशील होने में न्यूनतम डेढ़ महीने का समय लगता है। पूरी प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू होती है। अभी यह प्रक्रिया चल रही है। संभावना है कि नवंबर के अंत तक यह पूरी तरह क्रियाशील हो जाए।

बता दें कि यात्रियों व विमानों की आवाजाही के लिहाज से सर्दी व नववर्ष का समय काफी व्यस्त माना जाता है। इस समय एयरपोर्ट पर दो तरह की परेशानी होती है। एक तो विमानों का अत्यधिक ट्रैफिक व दूसरी ओर कम दृश्यता। दोनों स्थितियां एयरपोर्ट व रनवे संचालन की मुश्किलों को बढ़ा देती है। पिछले कई वर्षों का अनुभव यही कह रहा है।

ऐसे में इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी तमाम एजेंसियों को समय रहते व्यस्त समय के लिहाज से सभी तैयारी को पूरा करने का लक्ष्य दिया था। रनवे 10/28 पर कैट-3 सुविधा प्रणाली को इंस्टाल करना इस तैयारी का हिस्सा था।