Delhi IGI Airport बना देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, डायल को 2025 में कहां किया गया सम्मानित?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, जिसने वाटर पॉजिटिव (जल-सकारात्मक) का दर्जा हासिल किया है। आसान शब्दों में कहें तो वाटर पॉजिटिव से आशय है कि आईजीआई एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा पानी प्रकृति को वापस लौटा रहा है। हाल ही में वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया।

उपलब्धि के पीछे की कहानी डायल के अनुसार, वर्षा जल को सहेजना , अपशिष्ट जल को पूरी तरह रिसाइकिल करना और खपत को न्यूनतम रखना- ये तीनों मिलकर स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव को काफी कम कर रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट का यह मॉडल अब दुनिया भर के एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े शहरी परिसरों के लिए एक दोहराया जा सकने वाला उदाहरण बन गया है।