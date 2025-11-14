iFOREST ने पेश की देश की पहली ESG रिपोर्ट; इस्पात उद्योगों से हो रहा प्रदूषण घटाने के लिए बनाया एकीकृत ढांचा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। देश के इस्पात क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण संस्था iFOREST ने भारत की पहली इस्पात क्षेत्र आधारित ESG (पर्यावरण, सामाजिक और संचालन) प्रदर्शन रिपोर्ट, तथा एकीकृत ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) लेखा व सत्यापन ढांचा जारी किया है। संस्था ने इस क्षेत्र के लिए BRSR (व्यवसाय दायित्व और सततता रिपोर्ट) परिशिष्ट भी पेश किया है, जिससे रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बनता इस्पात क्षेत्र आयरन और स्टील उद्योग देश में सबसे तेज़ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र बन चुका है। कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इसका योगदान लगभग 12 प्रतिशत है, और 2030 तक इसके दोगुना होने की संभावना जताई जा रही है।

भारत का इस्पात उत्पादन 2023 में 140 मिलियन टन था, जो 2030 तक 255 मिलियन टन और 2050 तक 500 मिलियन टन पहुंच सकता है। ऐसे में कम-कार्बन तकनीक अपनाना देश के आर्थिक लक्ष्यों और नेट-जीरो मिशन के लिए अनिवार्य है।

कार्यक्रम में जारी हुईं तीन बड़ी रिपोर्ट नई दिल्ली में इंडियन स्टील एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित 'ग्रीन स्टील ट्रांजिशन' कार्यक्रम के दौरान iFOREST ने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए हैं। इस्पात क्षेत्र की ईएसजी प्रदर्शन रिपोर्ट (2023–24)

ईएसजी रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए बीआरएसआर परिशिष्ट

एकीकृत जीएचजी लेखा और मापन-सत्यापन ढांचा विश्वसनीय रिपोर्टिंग से ही मिलेगा जलवायु के लिए फंड: iFOREST iFOREST के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्र भूषण ने कहा कि भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की जरूरत होगी। इसके लिए विश्वसनीय, तुलनात्मक और सत्यापित रिपोर्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है।