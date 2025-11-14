कनाडा से आ रही एअर इंडिया की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान को बम की धमकी मिली। इसके बाद विमान की दिल्ली इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

विमान में बम होने की सूचना सुबह दिल्ली पुलिस को एक संदेश से मिली। संदेश में दावा किया गया कि विमान संख्या एआई 188 में बम है। इसके बाद एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी (बीटीएसी) का गठन किया गया। जांच के बाद धमकी को अपुष्ट श्रेणी में रखा गया।



एअर इंडिया का कहना है कि बृहस्पतिवार को को टोरंटो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान एआई188 के संबंध में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था।