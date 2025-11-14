कनाडा से आ रही एअर इंडिया की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में बम की धमकी मिलने के बाद दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली पुलिस को एक संदेश में विमान संख्या एआइ 188 में बम होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी (बीटीएसी) का गठन किया गया। जांच के बाद धमकी को अपुष्ट श्रेणी में रखा गया। विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित उतरे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान को बम की धमकी मिली। इसके बाद विमान की दिल्ली इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
विमान में बम होने की सूचना सुबह दिल्ली पुलिस को एक संदेश से मिली। संदेश में दावा किया गया कि विमान संख्या एआई 188 में बम है। इसके बाद एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी (बीटीएसी) का गठन किया गया। जांच के बाद धमकी को अपुष्ट श्रेणी में रखा गया।
एअर इंडिया का कहना है कि बृहस्पतिवार को को टोरंटो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान एआई188 के संबंध में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि विमान में मौजूद चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित प्रोटोकाॅल अपनाए गए।
इसके बाद उड़ान दिन में करीब पौने चार बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई और प्रोटोकाल के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की ओर से अनिवार्य सुरक्षा जांच के लिए उसे पार्क कर दिया गया है। विमान के सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित उतरे।
