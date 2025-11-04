अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार IAS पोटोम को दिल्ली सरकार ने हटाया, 16 और अधिकारियों का कार्यभार बदला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार होने पर दिल्ली सरकार ने आईएएस तालो पोटोम काे लोक निर्मण विभाग में विशेष सचिव के पद से हटा दिया है, सरकार ने आईएएस पोटोम को निलंबित करने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, सरकार ने इनके स्थान पर बिक्री एवं कर विभाग में विशेष आयुक्त सुनील अंचिपका को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह जिम्मेदारी दे दी है। इन्हें मिलाकर सरकार ने कुल सात आईएएस और नौ दानिक्स अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। लगभग सभी आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है तो कई दानिक्स को नई जिम्मूेदारी दी गई है।

पोटोम अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज से प्रमोटेड आईएएस हैं। एजीएमयूटी कैडर मिलने के बाद पूर्व में ईटानगर कैपिटल रीजन के डीएम रह चुके हैं। 53 वर्षीय पोटोम पहली बार तबादला होकर दिल्ली आए थे और गत जून से दिल्ली पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे, वह छुट्टी लेकर गत 17 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश अपने घर गए थे।