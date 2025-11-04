अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार IAS पोटोम को दिल्ली सरकार ने हटाया, 16 और अधिकारियों का कार्यभार बदला
दिल्ली सरकार ने आईएएस तालो पोटोम को लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव के पद से हटा दिया है, गिरफ्तारी के बाद निलंबन की फाइल एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय भेजी गई है। सरकार ने सात आईएएस और नौ दानिक्स अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है, जिसमें सुनील अंचिपका को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पोटोम पर आत्महत्या के मामले में उत्पीड़न का आरोप है, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया था।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार होने पर दिल्ली सरकार ने आईएएस तालो पोटोम काे लोक निर्मण विभाग में विशेष सचिव के पद से हटा दिया है, सरकार ने आईएएस पोटोम को निलंबित करने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दी है।
वहीं, सरकार ने इनके स्थान पर बिक्री एवं कर विभाग में विशेष आयुक्त सुनील अंचिपका को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह जिम्मेदारी दे दी है। इन्हें मिलाकर सरकार ने कुल सात आईएएस और नौ दानिक्स अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। लगभग सभी आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है तो कई दानिक्स को नई जिम्मूेदारी दी गई है।
पोटोम अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज से प्रमोटेड आईएएस हैं। एजीएमयूटी कैडर मिलने के बाद पूर्व में ईटानगर कैपिटल रीजन के डीएम रह चुके हैं। 53 वर्षीय पोटोम पहली बार तबादला होकर दिल्ली आए थे और गत जून से दिल्ली पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे, वह छुट्टी लेकर गत 17 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश अपने घर गए थे।
इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में 23 अक्टूबर को 19 वर्षीय गोमचू येकर सहित एक अन्य ने आत्महत्या कर ली थी। घटनास्थल से बरामद हुए सुसाइड नोटों में पोटोम द्वारा उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया था। आइएएस ने 29 अक्टूबर को ईटानगर के नीरजुली पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था। जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
