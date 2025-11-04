Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 24 घंटे में 7580 वाहनों के चालान; 1200 से अधिक टीमें तैनात

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाले 7580 वाहनों का चालान किया गया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के बावजूद हवा की गुणवत्ता बेहतर है। धूल नियंत्रण के लिए 1,200 से अधिक प्रवर्तन टीमें और कई तकनीकी उपकरण तैनात किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सक्रिय है। 

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सफाई और पानी के छिड़काव के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाले 7580 वाहनों के चालान किए गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं, निर्माण गतिविधियां चलने, वाहनों की संख्या बढ़ने और दीपावली पर हरित पटाखे चलने की अनुमति के बाद भी पिछले वर्षों की तुलना में इस बार हवा की गुणवत्ता बेहतर है। पर्यावरण विभाग ने सभी एजेंसियों को धूल नियंत्रण के उपायों को और तेज़ करने के निर्देश दिए हैं।

    इसमें मिस्टिंग और स्प्रिंकलिंग बढ़ाना, मशीन से सफाई, कूड़ा उठाना, और निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी शामिल है। खुले में कचरा जलाने से रोकने, धूल नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए 1,200 से अधिक प्रवर्तन टीमें सक्रिय हैं। 390 एंटी-स्माग गन, 280 वाटर स्प्रिंकलर और 76 मैकेनाइज्ड स्वीपर तैना किए गए हैं।

    प्रदूषण रोकथाम के लिए पिछले 24 घंटे में की गई कार्रवाई

    • 500 वर्ग मीटर से छोटे 258 निर्माण स्थलों का निरीक्षण।
    • 2300 किमी सड़कों की मशीन से सफाई।
    • 219 अवैध डंपिंग स्थलों की जांच
    • 91 ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया।
    • मोबाइल एप और इंटरनेट मीडिया के अन्य मंचों पर प्राप्त 341 शिकायतों का समाधान।
    • दिल्ली की सीमा पर दूसरे राज्यों से आने वाली 105बसों की जांच।