दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 24 घंटे में 7580 वाहनों के चालान; 1200 से अधिक टीमें तैनात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सफाई और पानी के छिड़काव के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाले 7580 वाहनों के चालान किए गए।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं, निर्माण गतिविधियां चलने, वाहनों की संख्या बढ़ने और दीपावली पर हरित पटाखे चलने की अनुमति के बाद भी पिछले वर्षों की तुलना में इस बार हवा की गुणवत्ता बेहतर है। पर्यावरण विभाग ने सभी एजेंसियों को धूल नियंत्रण के उपायों को और तेज़ करने के निर्देश दिए हैं।

इसमें मिस्टिंग और स्प्रिंकलिंग बढ़ाना, मशीन से सफाई, कूड़ा उठाना, और निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी शामिल है। खुले में कचरा जलाने से रोकने, धूल नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए 1,200 से अधिक प्रवर्तन टीमें सक्रिय हैं। 390 एंटी-स्माग गन, 280 वाटर स्प्रिंकलर और 76 मैकेनाइज्ड स्वीपर तैना किए गए हैं।