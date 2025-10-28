पत्नी के झगड़े में पति की चापड़ से हमला कर हत्या, सनसनीखेज वारदात से सीमापुरी इलाके में दहशत
दिल्ली में पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की चापड़ से हमला करके हत्या कर दी गई। विवाद को शांत करने का प्रयास जानलेवा साबित हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में सोमवार रात पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करवा रहे पति पर दो लोगों ने चापड़ से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।
मृतक की पहचान अकबर अली के रूप में हुई है। वह सीमापुरी थाना का घोषित बदमाश था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पत्नी फरहीन की शिकायत पर पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
अकबर अपने परिवार के साथ सीमापुरी की झुग्गियों में रहता था। उसकी पत्नी फरहीन ने बताया कि इलाके में रहने वाला मुस्लिन उसके साथ गाली-गलौज कर रहा था। विरोध करने पर छेड़छाड़ करने लगा और मारपीट की।
उधर, झगड़े की सूचना मिलते ही महिला का पति अकबर मौके पर पहुंचा। उसको देखते ही मुस्लिन गुस्सा हो गया और एक व्यक्ति के साथ मिलकर उस पर चापड़ से हमला कर दिया।
