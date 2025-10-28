पत्नी के झगड़े में पति की चापड़ से हमला कर हत्या, सनसनीखेज वारदात से सीमापुरी इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में सोमवार रात पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करवा रहे पति पर दो लोगों ने चापड़ से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।

