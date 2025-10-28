यौन शोषण मामले में फरार बीटेक का छात्र गिरफ्तार, वारदात के बाद बिहार जाकर छिप गया था आरोपी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने वसंत कुंज थाना क्षेत्र में लूटपाट और अप्राकृतिक यौन शोषण मामले में फरार बीटेक के छात्र को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान आयुष कुमार उर्फ शुभम के रूप में हुई है।

बताया गया कि आरोपी घटना के बाद से फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार ठिकाना बदल रहा था। बीते वर्ष अय्याशी में लिप्त साथियों संग उसने शिकायतकर्ता से मोबाइल लूटने और जबरन अप्राकृतिक कृत्य करने की वारदात को अंजाम दिया था। अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि आयुष बिहार भाग गया था और हाल ही में दिल्ली लौटकर गुप्त रूप से रह रहा था।

उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, बीते वर्ष दस मई की रात शिकायतकर्ता अपने दोस्त के साथ अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर दो के पास टहलने गए थे। वहां, शराब के नशे में धुत शेखर गुज्जर और अन्य लड़के उनसे बातचीत करने लगे।

इस दौरान, शेखर गुज्जर ने शिकायतकर्ता को धमकाकर उनका मोबाइल फोन लूट लिया और फिर शिकायतकर्ता को आया नगर के पास एक खंडहर इमारत में ले गए, जहां पहले उन्हें पीटा और जबरन अप्राकृतिक यौन शौषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तीन आरोपितों बृजेश, सूरज कंडारी और अभिषेक तंवर उर्फ शेखर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, आयुष कुमार घटना के बाद से ही फरार था और उसे पकड़ने के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।