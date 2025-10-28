Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यौन शोषण मामले में फरार बीटेक का छात्र गिरफ्तार, वारदात के बाद बिहार जाकर छिप गया था आरोपी

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:16 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वसंत कुंज इलाके से लूटपाट और अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में फरार बीटेक छात्र आयुष कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था और बिहार में छिप रहा था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से मोबाइल लूटा और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। पुलिस ने उसे आया नगर के पास से गिरफ्तार किया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने वसंत कुंज थाना क्षेत्र में लूटपाट और अप्राकृतिक यौन शोषण मामले में फरार बीटेक के छात्र को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान आयुष कुमार उर्फ शुभम के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि आरोपी घटना के बाद से फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार ठिकाना बदल रहा था। बीते वर्ष अय्याशी में लिप्त साथियों संग उसने शिकायतकर्ता से मोबाइल लूटने और जबरन अप्राकृतिक कृत्य करने की वारदात को अंजाम दिया था। अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि आयुष बिहार भाग गया था और हाल ही में दिल्ली लौटकर गुप्त रूप से रह रहा था।

    उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, बीते वर्ष दस मई की रात शिकायतकर्ता अपने दोस्त के साथ अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर दो के पास टहलने गए थे। वहां, शराब के नशे में धुत शेखर गुज्जर और अन्य लड़के उनसे बातचीत करने लगे।

    इस दौरान, शेखर गुज्जर ने शिकायतकर्ता को धमकाकर उनका मोबाइल फोन लूट लिया और फिर शिकायतकर्ता को आया नगर के पास एक खंडहर इमारत में ले गए, जहां पहले उन्हें पीटा और जबरन अप्राकृतिक यौन शौषण किया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तीन आरोपितों बृजेश, सूरज कंडारी और अभिषेक तंवर उर्फ शेखर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, आयुष कुमार घटना के बाद से ही फरार था और उसे पकड़ने के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।

    यह भी पढ़ें- कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने पर आक्रोश, डूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग

    वहीं, जांच के दौरान टीम को सूचना मिली कि आरोपित अपने एक दोस्त से मिलने बांध रोड, जोनापुर लिंक रोड, आया नगर के पास आने वाला है। सूचना पर एसीपी उमेश बर्थवाल की देखरेख में और इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व टीम गठित की गई। टीम ने जाल बिछाते हुए आरोपित को दबोच लिया।

    पूछताछ में पता चला कि वह कंझावला के एक कॉलेज से बी.टेक की पढ़ाई कर रहा था। घटना के बाद, वह बिहार भाग गया, जहां वह लगभग डेढ़ साल तक छिपा रहा। वह हाल ही में दिल्ली लौटा था और गिरफ्तारी से पहले पिछले कुछ दिनों से आया नगर पार्क के पास गुप्त रूप से रह रहा था।