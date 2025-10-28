कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने पर आक्रोश, डूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में डा. भीमराव अंबेड़कर कॉलेज के प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के विरुद्ध में शिक्षक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

कामन टीचर्स फ्रंट, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव, इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक), राष्ट्रीय शिक्षा मोर्चा और समाजवादी शिक्षक मंच सहित कई संगठनों ने डूटा की आपात मीटिंग बुलाने की मांग की है।

इन संगठनों ने कहा कि 16 अक्टूबर को हुई घटना निंदनीय है और इस पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

16 अक्टूबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) की संयुक्त सचिव दीप्ति झा ने डा. भीमराव अंबेड़कर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर सुजीत कुमार को प्रिंसिपल कार्यालय में पुलिस की मौजूदगी में कई बार थप्पड़ मारे। संगठनों ने कहा कि छात्रसंघ पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया और प्रेस में शिक्षक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।