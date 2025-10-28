Language
    कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने पर आक्रोश, डूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग

    By Lokesh Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय के डा. भीमराव अंबेड़कर कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की घटना पर शिक्षक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग की है और घटना की निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों ने इसे परिसर में प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति बताया और छात्रों से हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में डा. भीमराव अंबेड़कर कॉलेज के प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के विरुद्ध में शिक्षक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

    कामन टीचर्स फ्रंट, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव, इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक), राष्ट्रीय शिक्षा मोर्चा और समाजवादी शिक्षक मंच सहित कई संगठनों ने डूटा की आपात मीटिंग बुलाने की मांग की है।

    इन संगठनों ने कहा कि 16 अक्टूबर को हुई घटना निंदनीय है और इस पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

    16 अक्टूबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) की संयुक्त सचिव दीप्ति झा ने डा. भीमराव अंबेड़कर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर सुजीत कुमार को प्रिंसिपल कार्यालय में पुलिस की मौजूदगी में कई बार थप्पड़ मारे। संगठनों ने कहा कि छात्रसंघ पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया और प्रेस में शिक्षक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।

    शिक्षक संगठनों ने कहा कि यह हमला किसी छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि परिसर में प्रभुत्व स्थापित करने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में इस तरह की हिंसा अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही छात्रों से भी इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील की गई है।