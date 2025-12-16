Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लूथरा ब्रदर्स ने गोवा में कैसे सरकारी जमीन पर किया कब्जा? जांच में धीरे-धीरे खुल रहे बड़े राज

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली लाया जा सकता है। आईबी अधिकारियों की टीम उन्हे ...और पढ़ें

    Hero Image

    लूथरा ब्रदर्स। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा ब्रदर्स आज यानी मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली लाए जा सकते हैं। गोवा पुलिस आईजीआई एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लूथरा ब्रदर्स दोपहर 1.55 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेंगे। क्लब में आग कैसे लगी थी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। गोवा फायर विभाग ने अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी है।

    उधर, जांच से पता चला है कि रोमियो लेन नाइट क्लब के पास किसी भी चीज का लाइसेंस नहीं था। बिना लाइसेंस के ही क्लब चल रहा था।

    आज भारत लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स 

    पिछले बृहस्पतिवार को आईबी के अधिकारियों की एक टीम लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए थाईलैंड गई थी। दैनिक जागरण ने ही सबसे पहले यह बताया था कि लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से सीधे दिल्ली लाए जाएंगे और आईजीआई एयरपोर्ट पर बाहर निकलने के बाद गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा पुलिस उन्हें गोवा लेकर जाएगी।

    बताया या कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनाने और अन्य कानूनी प्रक्रिया के कारण लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने में एक सप्ताह का समय लगा। उसे 10 दिन पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर फुकेट में हिरासत में ले लिया गया था।

    वहीं, अब तक इस मामले में अजय गुप्ता और समेत छह आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुरेंद्र सिंह खोसला एक अन्य मालिक है, जिनकी जमीन पर दो रोमियो लेन बने हैं। उस जमीन को लूथराब्रदर्स ने लीज पर लिया था, उसे गोवा पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

    डीजी गोवा आलोक कुमार का कहना है कि सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ भी सात दिसंबर को ही लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी करवा दिया गया था। इमिग्रेशन से पता चला है कि उसने गोवा से दुबई के लिए फ्लाइट ली थी। उसके यूके भागने की आशंका जताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- आज भारत लाए जा सकते हैं गोवा नाइटक्लब के मालिक लूथरा बंधु, हैंडओवर लेने के लिए गोवा पुलिस दिल्ली रवाना

    जांच में पता चला कि गोवा के सरपंच और सचिव आदि कुछ अन्य लोग हैं, जिनकी मिलीभगत से लूथराब्रदर्स ने सरकारी 1685 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर उस पर क्लब बना दिया था। उनसे अभी पूछताछ ही की जा रही है।

     