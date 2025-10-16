जोखिम के मुहाने पर खड़ा है हिमालय, ताजा रिपोर्ट में कारण गिनाते हुए जताई Integrated Action Plan की जरूरत 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर चेताया गया है कि हिमालय एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां जलवायु परिवर्तन और बेतरतीब मानव विकास मिलकर अभूतपूर्व आपदा जोखिम पैदा कर रहे हैं। “Enhancing Multi-hazard Early Warning and Resilient Settlement in the Himalayan Region” रिपोर्ट के अनुसार अब एकीकृत हिमालयन एक्शन प्लान की जरूरत है। जिसमें लोगों की भागीदारी हो और पुराने, बिखरे हुए आपदा प्रबंधन तरीकों की जगह एक ऐसा मल्टी-हजार्ड वार्निंग सिस्टम बने जो सख्त भूमि उपयोग और आजीविका रणनीतियों से जुड़ा हो। रिपोर्ट के विश्लेषण में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियर, बादल फटने और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और भूस्खलन जैसे खतरे और गंभीर हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन असली चिंता यह है कि मानव गतिविधियां - जैसे बिना योजना के निर्माण और संवेदनशील इलाकों में बस्तियों का विस्तार - इन प्राकृतिक खतरों को और बढ़ा रही हैं। नतीजा यह है कि जोखिम का चक्र लगातार मजबूत होता जा रहा है, और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मानवीय और आर्थिक नुकसान बढ़ने की आशंका है।

जापान, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के उदाहरण लेते हुए रिपोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में “ज़ीरो प्रिवेंटेबल डिजास्टर डेथ्स बाय 2030” यानी 2030 तक रोकी जा सकने वाली आपदाओं से होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य रखने की बात कही है।

इसमें सुझाव दिया गया है कि तुरंत, कम लागत वाले रियल-टाइम सेंसर (बारिश, मिट्टी की नमी और झील के जलस्तर के लिए) और मजबूत मोबाइल-आधारित अलर्ट सिस्टम लगाए जाएं, जिन्हें दीर्घकालिक सुधारों - जैसे जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग योजना और योजनाबद्ध पुनर्वास - से जोड़ा जाए।