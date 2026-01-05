IRCTC घोटाला मामला: लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। लालू यादव ने अपनी पत्नी र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के निर्णय के खिलाफ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
लालू यादव ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्णय को चुनौती दी है।
