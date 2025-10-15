'अध्यक्ष के बिना नहीं चल सकता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग...', खाली चल रहे पदों पर दिल्ली HC की अहम टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद कई महीनों से खाली होने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आयोग बिना अध्यक्ष के नहीं चल सकता है। मुजाहिद नफीस द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार का रुख पूछते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सरकार से कहा कि अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार न करें और सुनिश्चित करें कि काम शुरू हो। यह बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है।

वकील दीक्षा द्विवेदी के माध्यम से दायर याचिका में मुजाहिद नफीस ने कहा कि अप्रैल माह से महत्वूर्ण पद खाली हैं और केंद्र सरकार को एनसीएम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का निर्देश देने की मांग की। नफीस ने तर्क दिया कि शीर्ष पदों को भरने में सरकार की विफलता ने इस वैधानिक निकाय को पूरी तरह से निष्क्रिय बना दिया है।