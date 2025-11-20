Language
    दिल्ली में हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:53 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने हेरोइन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हेरोइन, कार और स्कूटी जब्त की गई है। गिरफ्तार लोगों में तस्कर, बिचौलिए शामिल हैं। मुख्य तस्कर सुमित आरके पुरम से नेटवर्क चला रहा था, जिसकी झुग्गी से अतिरिक्त हेरोइन बरामद हुई।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पश्चिमी जिला एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पांच तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से 579.55 ग्राम हेरोइन, कार और एक स्कूटी जब्त की।

    बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में ड्रग्स के तस्कर, बिचौलिए व अन्य शामिल हैं। आरोपियों की पहचान कौशिका उर्फ किट्टू, रोजा, माखन सिंह, मनीष सिंह और सुमित के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर को राजौरी गार्डन इलाके में हेरोइन तस्करी की सूचना मिली।

    सूचना के बाद पुलिस टीम ने छापामारी कर दो महिलाओं कौशिका उर्फ किट्टू और रोजा को गिरफ्तार किया। इनके पास से 439.55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इनसे पूछताछ और तकनीकी जांच से तस्करी चेन में अन्य लोगों की संलिप्तता का खुलासा हुआ। पुलिस ने सात नवंबर को माखन सिंह और मनीष सिंह को पकड़ा।

    वहीं, जांच से पता चला कि माखन सिंह बतौर बिचौलिया ग्राहकों की व्यवस्था करता था, जबकि मनीष सिंह तस्करी के अंतिम चरण को संभालता था। लगातार निगरानी और सीडीआर खंगालने के बाद मुख्य तस्कर के रूप में सुमित नामक व्यक्ति की पहचान हुई जो आरके पुरम क्षेत्र से यह नेटवर्क चला रहा था।

    बताया कि 15 नवंबर को सूचना के आधार पर मुख्य तस्कर सुमित को दबोच लिया गया। इसकी आरके पुरम सेक्टर 12 स्थित झुग्गी से अतिरिक्त 140 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पहले गिरफ्तार महिला रोजा उसकी पत्नी है जबकि कौशिका उसकी पत्नी की दोस्त हैं। इसके अलावा इनके पास से कार व स्कूटी भी बरामद की गई है।