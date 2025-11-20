दिल्ली में हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पश्चिमी जिला एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पांच तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से 579.55 ग्राम हेरोइन, कार और एक स्कूटी जब्त की। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में ड्रग्स के तस्कर, बिचौलिए व अन्य शामिल हैं। आरोपियों की पहचान कौशिका उर्फ किट्टू, रोजा, माखन सिंह, मनीष सिंह और सुमित के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर को राजौरी गार्डन इलाके में हेरोइन तस्करी की सूचना मिली।

सूचना के बाद पुलिस टीम ने छापामारी कर दो महिलाओं कौशिका उर्फ किट्टू और रोजा को गिरफ्तार किया। इनके पास से 439.55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इनसे पूछताछ और तकनीकी जांच से तस्करी चेन में अन्य लोगों की संलिप्तता का खुलासा हुआ। पुलिस ने सात नवंबर को माखन सिंह और मनीष सिंह को पकड़ा।