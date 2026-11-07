दिल्ली के 842 करोड़ के घोटाले में अब फर्जी निदेशक भी जांच के घेरे में, 839 करोड़ का हिसाब खंगाल रही एजेंसी

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के 842 करोड़ के उपकरण और दवा खरीद घोटाले में मुख्य आरोपित राजीव रंगीला के बाद अब वे लोग भी जांच के घेरे में हैं, जिनके नाम पर उसने फर्जी कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों के मार्फत कर्मचारियों और घरेलू सहायकों को कागजों पर निदेशक बनाकर सरकारी टेंडर हासिल किए गए और करोड़ों का भुगतान कराया गया।

अब तक की जांच और आरोपपत्र के अनुसार इस तरह बनाई गई रंगीला की पांच प्रमुख कंपनियों को करीब 839 करोड़ का भुगतान होने का पता चला है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार एम साहिब एंड संस के सुनील कुमार और लक्ष्मण सिंह की भूमिका के साथ दूसरी कंपनियों से हुए वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है।

नाम किसी का, संचालन किसी और के हाथ पता लगाया जा रहा है कि जिन लोगों को कंपनियों का निदेशक बनाया गया था, उन्हें अपने नाम पर चल रहे कारोबार, सरकारी टेंडर और करोड़ों के भुगतान की जानकारी थी या नहीं। इन कंपनियों के वास्तविक संचालक कौन थे और टेंडर हासिल करने से लेकर भुगतान लेने तक की पूरी प्रक्रिया कौन संभाल रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोप है कि रंगीला ने अपने कर्मचारियों और घरेलू सहायकों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कंपनियां बनाईं और उनके माध्यम से सरकारी खरीद और सप्लाई के ठेके हासिल किए।