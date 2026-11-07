दीवाली के मौके पर हाई अलर्ट पर दिल्ली AIIMS, पटाखे जलाते समय सतर्क रहने की दी सलाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवाली पर थोड़ी सी लापरवाही खुशियों को गंभीर हादसे में बदल सकती है। पटाखों से हाथ व आंखों में चोट, दीये व मोमबत्तियों से जलने तथा नशे में वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

एम्स ने दिवाली और त्योहारी सीजन के दौरान अपनी इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। एम्स के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव एवं बर्न्स सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रो. डा. मनीष सिंघल ने लोगों को सुरक्षित दिवाली मनाने की सलाह दी है। कहाकि दिवाली खुशियों का त्योहार है, दर्द का नहीं।

डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित एम्स की चिकित्सा अधीक्षक डा. निरुपम मदान के अनुसार दिवाली के मद्देनजर बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी इमरजेंसी, ट्रामा सेंटर, मुख्य अस्पताल की इमरजेंसी और आरपी सेंटर की इमरजेंसी को तैयार रखा गया है। सभी विभागों में डाक्टरों की ड्यूटी का रोस्टर व्यवस्थित किया गया है।

ऑन-कॉल फैकल्टी को शहर में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिम्मेदारी संभाल सकें। दिवाली में जलने की चोटों, शराब के नशे में वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और आंखों की चोटों के मामले आने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए इमरजेंसी के सभी क्रैश कार्ट और चिकित्सा उपकरणों की दोबारा जांच की गई है।