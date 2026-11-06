दिल्ली के सदर बाजार से चांदनी चौक तक खरीदारों का सैलाब, बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं; खरीदारी के टूटे रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रकाश पर्व दीपावाली से ठीक पहले धनतेरस पर दिल्ली के बाजारों में कुछ इस कदर खरीदार उतरे कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाल यह था कि सदर बाजार से लेकर चांदनी चौक और खारी बावली से लेकर भागीरथ पैलेस तक बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी।

कनॉट प्लेस, खान मार्केट, करोलबाग, दरियागंज और दरीबा में भी खरीदारों की ऐसी मौजूदगी कि हर कोई बस भीड़ के साथ बढ़े जा रहा। त्योहार के कारण खरीदारों की भीड़ बाजारों की इस भीड़ के बीच एक ओर जहां त्योहारी खरीदारी को लेकर जबरदस्त उल्लास, मोलभाव और सामान खरीदकर घर ले जाने की खुशी लोगों के चेहरों पर साफ चमक रही थी, वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ के कारण भय भी बना हुआ था। स्थिति यह थी कि लोग एक-दूसरे से चिपककर चलने को मजबूर थे।