बार चुनावों में गड़बड़ी से जुड़े अपमानजनक पोस्ट पर हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, वकील ने मांगी माफी
दिल्ली हाई कोर्ट ने बार चुनावों में गड़बड़ी के संबंध में एक अपमानजनक पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वकील से माफ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जिला अदालत बार एसोसिएशन चुनावों में गड़बड़ियों के भड़काऊ और अपमानजनक आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आपत्ति जाहिर की। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पोस्ट को लेकर अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किस तरह का मजाक है। आप तो अधिवक्ता बनने लायक नहीं हैं। अदालत ने मामले को बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजने की चेतावनी दी। अदालत ने संबंधित अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटा दी जाएं।
पीठ ने कहा कि अदालत की गरिमा बनाए रखनी होगी। यह सुनिश्चित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अधिवक्ता की है कि इसे डिलीट किया जाए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता महमूद प्राचा ने माना कि फेसबुक पोस्ट अपने आप में झूठा है। साथ ही, यह भी कहा कि बिना शर्त माफी मांगते हैं। पीठ ने उक्त बयान को रिकाॅर्ड पर लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से परहेज किया।
पटियाला हाउस कोर्ट में मार्च 2025 में हुए नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) चुनाव से जुड़ी अनियमितताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त टिप्पणी की।
