Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बार चुनावों में गड़बड़ी से जुड़े अपमानजनक पोस्ट पर हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, वकील ने मांगी माफी

    By Vineet Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने बार चुनावों में गड़बड़ी के संबंध में एक अपमानजनक पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वकील से माफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जिला अदालत बार एसोसिएशन चुनावों में गड़बड़ियों के भड़काऊ और अपमानजनक आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आपत्ति जाहिर की। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पोस्ट को लेकर अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किस तरह का मजाक है। आप तो अधिवक्ता बनने लायक नहीं हैं। अदालत ने मामले को बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजने की चेतावनी दी। अदालत ने संबंधित अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटा दी जाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीठ ने कहा कि अदालत की गरिमा बनाए रखनी होगी। यह सुनिश्चित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अधिवक्ता की है कि इसे डिलीट किया जाए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता महमूद प्राचा ने माना कि फेसबुक पोस्ट अपने आप में झूठा है। साथ ही, यह भी कहा कि बिना शर्त माफी मांगते हैं। पीठ ने उक्त बयान को रिकाॅर्ड पर लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से परहेज किया।

    पटियाला हाउस कोर्ट में मार्च 2025 में हुए नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) चुनाव से जुड़ी अनियमितताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त टिप्पणी की।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कार में घुसकर ड्राइवर को पीटा, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल