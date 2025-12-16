बार चुनावों में गड़बड़ी से जुड़े अपमानजनक पोस्ट पर हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, वकील ने मांगी माफी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जिला अदालत बार एसोसिएशन चुनावों में गड़बड़ियों के भड़काऊ और अपमानजनक आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आपत्ति जाहिर की। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पोस्ट को लेकर अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किस तरह का मजाक है। आप तो अधिवक्ता बनने लायक नहीं हैं। अदालत ने मामले को बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजने की चेतावनी दी। अदालत ने संबंधित अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटा दी जाएं।

