Delhi News: करंट लगने से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम; पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल
बाहरी दिल्ली के प्रेम नगर में एक वाटिका में काम करते समय 29 वर्षीय हलवाई हरेंद्र सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। पानी की टोटी से पानी लेते समय उसे करंट लगा। सहकर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में प्रेम नगर थाना क्षेत्र के दयानंद वाटिका में बुधवार शाम एक 29 वर्षीय हलवाई की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई का काम करता था। घटना उस समय हुई, जब हरेंद्र अपने साथियों के साथ वाटिका में किसी कार्यक्रम के लिए खाना बनाने गया था।
सहकर्मी के अनुसार, काम के दौरान पानी की आवश्यकता होने पर हरेंद्र पास में लगी पानी की टोटी से पानी लेने गया। जैसे ही उसने टोटी खोली, उसे जोरदार करंट लग गया। साथी कर्मियों ने उसे तुरंत बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।
इसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि पानी की टोटी में किसी तरह करंट प्रवाहित हो रहा था, जिससे यह हादसा हुआ।
हरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वी-ब्लाक, अवध विहार, प्रेम नगर पार्ट-2, किराड़ी में रहता था। उसकी शादी पांच वर्ष पूर्व बेबी नाम की युवती से हुई थी। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का रहने वाला था और परिवार की रोजी-रोटी के लिए दिल्ली में रहकर हलवाई का काम करता था। अचानक हुए इस हादसे से परिवार और साथी कर्मियों में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वाटिका के बिजली कनेक्शन की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है।
