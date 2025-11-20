Delhi News: करंट लगने से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम; पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में प्रेम नगर थाना क्षेत्र के दयानंद वाटिका में बुधवार शाम एक 29 वर्षीय हलवाई की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई का काम करता था। घटना उस समय हुई, जब हरेंद्र अपने साथियों के साथ वाटिका में किसी कार्यक्रम के लिए खाना बनाने गया था।

सहकर्मी के अनुसार, काम के दौरान पानी की आवश्यकता होने पर हरेंद्र पास में लगी पानी की टोटी से पानी लेने गया। जैसे ही उसने टोटी खोली, उसे जोरदार करंट लग गया। साथी कर्मियों ने उसे तुरंत बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।