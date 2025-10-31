Language
    प्री-बोर्ड का पेपर छूटा और उम्मीदें टूट गईं, 18वीं मंजिल से कूदकर 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    गुरुग्राम की शोभा सिटी सोसायटी में 18 वर्षीय आर्यन ने अपने 18वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह दिल्ली पब्लिक स्कूल का 12वीं का छात्र था। बताया जा रहा है कि प्री-बोर्ड परीक्षा में एक पेपर छूट जाने के कारण वह तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना छात्रों पर परीक्षा के दबाव और समाज में सफलता के गलत अर्थ पर सवाल उठाती है।

    गुरुग्राम के आर्यन की मौत की वजह ने सबको झकझोर दिया।

    डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम की शोभा सिटी सोसायटी में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। टावर A4 के 18वें फ्लोर से 18 वर्षीय आर्यन सहवाग बालकनी से गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आर्यन दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में 12वीं कक्षा के छात्र थे और परिवार के चहेते थे।

    घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सोसायटी के निवासियों ने शोर सुनकर पुलिस को सूचना दी। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि आर्यन की मौत गिरने से हुई।

    आर्यन के पिता विक्रम सहवाग उस वक्त रोहतक में काम के सिलसिले में गए हुए थे। घर पर केवल आर्यन और उनकी मां मौजूद थीं। पुलिस ने आर्यन का मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है।

    साथ ही, सोसायटी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन प्री-बोर्ड परीक्षा का एक पेपर छूटने को उसके तनाव का संभावित कारण माना जा रहा है।

    पुलिस ने बताया कि मामला आत्महत्या या दुर्घटना का हो सकता है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। डीसीपी (क्राइम) ने कहा, "हम हर पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है।"

    यह घटना छात्रों पर शैक्षणिक दबाव की बढ़ती समस्या को फिर से उजागर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावकों और स्कूलों को मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरुग्राम पुलिस ने सोसायटी के सभी निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

