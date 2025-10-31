गुरुग्राम में स्कूली छात्र ने 18वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने मोबाइल जब्त कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-108 में शोभा सिटी सोसाइटी में 18वीं मंजिल की बालकनी से 12वीं कक्षा के छात्र ने छलांग लगा दी जिससे उसकी माैके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार भोर पहर करीब चार बजे की है।

मृतक की पहचान 18 वर्षीय आर्यन सहवाग के रूप में हुई है। वह दिल्ली स्थित डीपीएस स्कूल का छात्र था। सोसायटी के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त घर पर आर्यन व मां थे। पिता विक्रम किसी काम से रोहतक गए थे।