    गुरुग्राम में स्कूली छात्र ने 18वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने मोबाइल जब्त कर शुरू की जांच

    By Jagran News Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:40 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक स्कूली छात्र ने 18वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और छात्र का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस परिवार और दोस्तों से पूछताछ कर रही है। यह घटना युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रकाश डालती है।

    12वीं के छात्र ने 18वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-108 में शोभा सिटी सोसाइटी में 18वीं मंजिल की बालकनी से 12वीं कक्षा के छात्र ने छलांग लगा दी जिससे उसकी माैके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार भोर पहर करीब चार बजे की है।

    मृतक की पहचान 18 वर्षीय आर्यन सहवाग के रूप में हुई है। वह दिल्ली स्थित डीपीएस स्कूल का छात्र था। सोसायटी के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त घर पर आर्यन व मां थे। पिता विक्रम किसी काम से रोहतक गए थे।

    पुलिस के प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आ रही है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने छात्र के मोबाइल फोन को कब्जे में जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।