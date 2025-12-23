Language
    गुरुग्राम में 10 करोड़ की विदेशी शराब बरामद होने के केस में एक और गिरफ्तार, बाली से कराया गया डिपोर्ट

    By Vinay TrivediEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    गुरुग्राम में 10 करोड़ की विदेशी शराब बरामद होने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को बाली से डिपोर्ट कराया गया है। यह मामला विदेशी शराब की त ...और पढ़ें

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास स्थित द ठेका वाइन शाॅप से नौ दिसंबर को 10 करोड़ रुपये की अवैध विदेशी शराब की बरामदगी के मामले में पुलिस ने ठेका पार्टनर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने सोमवार रात इसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा।

    इस आरोपी की पहचान फतेहाबाद के रहने वाले सुग्रीव विश्नोई के रूप में की गई। इसे इंडोनेशिया के बाली से डिपोर्ट कराया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि वह ठेके पर छापेमारी की भनक लगते ही फरार हो गया था।

    गुरुग्राम पुलिस ने एजेंसियों की मदद से 16 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया था। इसके बाद इसे इंडोनेशिया से डिपोर्ट कराया गया। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में ठेका मालिक नारनाैल के रहने वाले अंकुश गोयल, मैनेजर अजय कुमार और एक कैंटर ड्राइवर को गिरफ्तार किया था।

    अंकुश गोयल से पूछताछ में सुग्रीव के बारे में जानकारी मिली थी। अंकुश गोयल से पूछताछ में पता चला था कि वाइन शाॅप के इसके समेत कुल तीन मालिक हैं। ठेका में इसका 25 प्रतिशत शेयर हिस्सा है। वाइन शाॅप से बरामद हुई विदेशी व इंपाेर्टेड शराब इसके व अन्य साथी के माध्यम से ठेके में बेचने के लिए रखी गई थी।यह ठेके का लाइसेंस सुरेंद्र के नाम पर है।

    नौ दिसंबर को आबकारी विभाग ने की थी कार्रवाई

    आबकारी विभाग की टीम ने नौ दिसंबर की रात सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक द ठेका नाम से संचालित शराब ठेके में छापेमारी कर लगभग 90 लाख रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया था।

    ठेके से छापेमारी के दौरान कुल 47,220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं थी। जिस शराब की बाेतलों को बरामद किया गया, उन पर होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स नहीं थी। मामले में पुलिस आयुक्त ने एसीपी ईस्ट अमित भाटिया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है।

