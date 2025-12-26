Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक ही पिलर पर एलिवेटेड रोड और मेट्रो लाइन बनाने का सुझाव, GMRL ने हरियाणा सरकार को भेजा प्रस्ताव

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:33 AM (IST)

    गुरुग्राम में गोल्फ रोड एक्सटेंशन सेक्टर-56 से पचगांव बनने वाले एलिवेटेड रोड और मेट्रो के पिलर एक ही होंगे। जीएमआरएल ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजा ...और पढ़ें

    Hero Image

    सत्येंद्र सिंह, नई दिल्ली। गुरुग्राम में गोल्फ रोड एक्सटेंशन सेक्टर-56 से पचगांव बनने वाले एलिवेटेड रोड के पिलर और मेट्रो के पिलर एक ही होंगे। नीचे सड़क होगी ऊपर उसी पिलर के सहारे मेट्रो लाइन बिछाई जानी है।

    इस प्रस्तावित रूट के लिए यह प्रस्ताव बनाकर गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने हरियाणा सरकार को भेजा है। प्रस्ताव पर सरकार की ओर से सहमति आई, तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख में जीएमआरएल की ओर से आगे का काम किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने, लोगों को एक और मार्ग का विकल्प देने को एलिवेटेड रोड तथा मेट्रो रूट तैयार कराने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इससे नए गुरुग्राम (डीएलएफ) की ओर रहने वाले लोगों तथा फरीदाबाद से आने वाले लोगों को नए मार्ग मिल जाएंगे। इससे मानेसर तक दिल्ली जयपुर हाईवे रहने वाले ट्रैफिक जाम से भी वाहन चालकों को राहत मिलेगी। पहले मेट्रो और एलिवेटेड रोड आलग-अलग बनने थे।

    करीब दस दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम आए थे और उन्होंने योजना को लेकर कर अधिकारियों को आगे बढ़ाने के बिरहा था। पहले बेट्रो तथा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे अलग-अलग बनने थे। दोनों के लिए अलग-अलग जमीन चाहिए थे।

    जीएमआरएल की ओर से अब एक ही रूट पर दोनों योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रस्ताव बनाया है। इससे एक ही पिलर बनेगा जिसके ऊपर रोड और उसके ऊपरी हिस्से पर मेट्रो का रूट तैयार होना है। देखना यह है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है या नहीं।

    जीएमआरएल ने तर्क दिया है कि इससे जगह कम लगेगी और खर्च भी कम आएगा। मेट्रो रूट के लिए तय की गई जगह को छोड़ दिया जाएगा, ताकि भविष्य में जरूरत बनने पर सड़क को चौड़ा किया जा सके। बताते हैं कि यह प्रस्ताव केंद्रीय आसन सहरी विकास मंत्री कोरला को भी अच्छा लगा है।

     