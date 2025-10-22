Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सौंपा दशम गुरु का पवित्र जोड़ा, दिल्ली से पटना तक निकलेगी 'गुरु चरण यात्रा'

    By Amit Bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:27 PM (IST)

    दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में संगत ने 'चरण सुहावा' के दर्शन किए, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण चिन्ह माना जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार, अब यह जोड़ा साहिब पटना साहिब के लिए रवाना हो गया है, जहाँ भव्य स्वागत की तैयारी है। संगत में दर्शन को लेकर उत्साह था, और पटना साहिब में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। गुरुद्वारा मोती बाग में बुधवार को आयोजित विशेष कीर्तन समागम में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब (चरण सुहावा) केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को सौंपा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुद्वारे परिसर में चरण सुहावा के दर्शन पाकर संगत निहाल हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन कर 'गुरु चरण यात्रा' के लिए शुभकामनाएं दीं।

    गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने स्वयं यह जोड़ा केंद्रीय मंत्री के पुरखों को सौंपा था। तब से ये जोड़ा साहिब उनके परिवार की संरक्षण में था, जिसे अब दशम गुरु के जन्म स्थान पटना साहिब में स्थायी रूप से रखा जाएगा।

    कीर्तन समागम में हरदीप पुरी ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका को जोड़ा साहिब सौंपा, जिसे संगत के दर्शन के लिए रखा गया। संगत के साथ ही लोगों ने शीश नवाकर गुरु का आशीर्वाद लिया। बृहस्पतिवार की सुबह तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ मोतीबाग गुरुद्वारे से निकाली जाएगी।

    यात्रा 24 अक्टूबर को सहारनपुर, 25 को मुरादाबाद, 26 को लखनऊ, 27 को गोरखपुर, 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर होते हुए 29 अक्टूबर को पटना साहिब पहुंचकर समाप्त होगी। मार्ग में विभिन्न गुरुद्वारों पर कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद बांसुरी स्वराज व विधायक अनिल शर्मा भी उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में देर रात सड़क हादसा, मर्सिडीज की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल