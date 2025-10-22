दिल्ली में देर रात सड़क हादसा, मर्सिडीज की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

डिजिटल डेस्क, जागरण। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में देर रात एक सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना 22 अक्टूबर 2025 की रात करीब 12:34 बजे मेहता चौक रेड लाइट के पास, भारत पेट्रोलियम के नजदीक हुई, जहां एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक टीवीएस रेडियन बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए, जिनकी पहचान मोहम्मद सुर्फियान (उम्र 21 वर्ष) और मोहम्मद अजम (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों को उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल उनका इलाज जारी है।