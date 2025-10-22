Language
    दिल्ली में देर रात सड़क हादसा, मर्सिडीज की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    दिल्ली में देर रात एक मर्सिडीज कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

    बाइक सवार युवकों को मर्सिडीज कार ने मारी टक्कर।

    डिजिटल डेस्क, जागरण। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में देर रात एक सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना 22 अक्टूबर 2025 की रात करीब 12:34 बजे मेहता चौक रेड लाइट के पास, भारत पेट्रोलियम के नजदीक हुई, जहां एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक टीवीएस रेडियन बाइक को टक्कर मार दी।

    हादसे में बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए, जिनकी पहचान मोहम्मद सुर्फियान (उम्र 21 वर्ष) और मोहम्मद अजम (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों को उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल उनका इलाज जारी है।

    घटना के संबंध में राजौरी गार्डन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर मोबाइल क्राइम टीम ने पहुंचकर तकनीकी जांच की और दुर्घटना से जुड़े सबूत जुटाए, इसके साथ  वाहन की जानकारी भी प्राप्त कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।