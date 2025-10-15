दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए चुने जाएंगे 1000 से ज्यादा स्थान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MCD और NDMC जुटे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट से मिली ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति पर स्थानीय निकाय तैयारी में जुट गए हैं। अधिकारियों के अनुसार वह सार्वजनिक स्थानों को इसके लिए चिह्नित करेंगे। इसमें पार्क और सामुदायिक भवन हैं। सामुदायिक भवनों को उसी हालात में चिह्नित किया जाएगा जहां उस दिन की बुकिंग नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि 2018 में भी ऐसा हुआ था। तब एमसीडी ने 1000 स्थानों को चिह्नित किया था।

उनका कहना है कि स्थानों की समीक्षा करने के बाद इसकी सूची को सार्वजनिक करेंगे। जबकि एनडीएमसी भी 2018 में चिह्नित 54 स्थानों की समीक्षा करेगा। इसके बाद इसकी घोषणा करेगा। 2018 में एनडीएमसी ने बाबा खड़ग सिंह मार्ग, पंत मार्ग जैसे स्थानों को चिह्नित किया था।