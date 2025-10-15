Language
    दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए चुने जाएंगे 1000 से ज्यादा स्थान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MCD और NDMC जुटे

    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:37 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, स्थानीय निकाय ग्रीन पटाखे जलाने के लिए सार्वजनिक स्थानों को चिह्नित करने में लगे हैं। एमसीडी ने 2018 में 1000 से अधिक स्थान चिह्नित किए थे, जबकि एनडीएमसी 54 स्थानों की समीक्षा कर रहा है। महापौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एमसीडी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जनस्वास्थ्य की रक्षा में सहायक होगा।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्थानों को चिह्नित करने में जुटे स्थानीय निकाय

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट से मिली ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति पर स्थानीय निकाय तैयारी में जुट गए हैं। अधिकारियों के अनुसार वह सार्वजनिक स्थानों को इसके लिए चिह्नित करेंगे।

    इसमें पार्क और सामुदायिक भवन हैं। सामुदायिक भवनों को उसी हालात में चिह्नित किया जाएगा जहां उस दिन की बुकिंग नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि 2018 में भी ऐसा हुआ था। तब एमसीडी ने 1000 स्थानों को चिह्नित किया था।

    उनका कहना है कि स्थानों की समीक्षा करने के बाद इसकी सूची को सार्वजनिक करेंगे। जबकि एनडीएमसी भी 2018 में चिह्नित 54 स्थानों की समीक्षा करेगा। इसके बाद इसकी घोषणा करेगा। 2018 में एनडीएमसी ने बाबा खड़ग सिंह मार्ग, पंत मार्ग जैसे स्थानों को चिह्नित किया था।

    वहीं, महापौर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सख्ती और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने कहा की सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जनस्वास्थ्य की रक्षा करने और त्योहारों के दौरान प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

