दिल्ली सरकार में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर बने कई नियम, DM के आदेश पर होगा ये काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट इनकी बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे।

सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिरसा ने कहा कि निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में कोई भी प्रतिबंधित पटाखा प्रवेश न करे। उन्होंने निवासियों से केवल हरित पटाखों का उपयोग करने की भी अपील की।

सिरसा ने कहा कि अदालत के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा और पटाखा निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को यह वचन देना होगा कि वे अदालत के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिवाली पटाखों के साथ मनाई जाए और दिल्ली की हवा और लोग स्वस्थ रहें।"

सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री को रोकने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में, दिल्ली में किसी के पास भी हरित पटाखे बेचने का लाइसेंस नहीं है और ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) लाइसेंस जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

मंत्री ने कहा कि प्रतिबंधित पटाखे ज़ब्त कर लिए जाएँगे और उन्हें बेचने वाली दुकानें बंद कर दी जाएँगी। लाइसेंस प्राप्त निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीन पटाखों के अलावा कोई भी अन्य पटाखा दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि निगरानी के दौरान उल्लंघन पाए जाने पर निर्माताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएँगे।

सिरसा ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से 14 अक्टूबर से निगरानी शुरू की है और यह 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में किसी भी बदलाव का आकलन करने के लिए निगरानी रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक एजेंसी की भूमिकाएँ परिभाषित की हैं और मानक निर्धारित किए हैं। दिवाली के बाद पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण संभव पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में बहुप्रतीक्षित कृत्रिम वर्षा का पहला परीक्षण दिवाली के बाद, मौसम विभाग द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सिरसा ने कहा कि पायलटों ने उस क्षेत्र के ऊपर परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली हैं जहाँ कृत्रिम वर्षा अभियान की योजना है।