'त्योहारों की रौनक बरकरार रहे', पटाखों को लेकर SC के फैसले पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की अनुमति पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दिल्ली सरकार के आग्रह पर लिया गया है और यह दीपावली पर जनभावनाओं का सम्मान करता है। सीएम रेखा गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और हरित एवं खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की खरीद और जलाने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट फैसला का सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर सुप्रीम कोर्ट का आधार व्यक्त किया है।
सीएम रेखा ने लिखा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत देने पर सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
उन्होंने आगे लिखा कि इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' के संकल्प को साकार करें।
