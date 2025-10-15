'त्योहारों की रौनक बरकरार रहे', पटाखों को लेकर SC के फैसले पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की खरीद और जलाने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट फैसला का सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर सुप्रीम कोर्ट का आधार व्यक्त किया है।

