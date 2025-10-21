Language
    ग्रेटर नोएडा पुलिस से पिस्टल छीनकर भागा दोस्त का हत्यारा, मुठभेड़ में बदमाश का पैर बना निशाना

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के नंगला नैनसुख गांव में एक युवक ने शराब के नशे में अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद भाग रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली क्षेत्र के नंगला नैनसुख गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोचा तो आरोपी ने पुलिस टीम की पिस्टल छिनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है।

    हत्यारोपी की पहचान चक्रसेनपुर के सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने हत्याोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है।

    दीपावली के दिन हत्यारोपी नंगला नैनसुख गांव में अपने दोस्त राजेश के घर पहुंचा था। दोनों राजेश के भाई सतन उर्फ सतेंद्र के घेर में एक साथ बैठकर शराब पीने लगे। शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। हत्यारोपी ने तमंचा निकालकर राजेश के सीने में गोली मार दी। गोली मारने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। राजेश की मौके पर ही मौत हो गई।

    एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि हत्यारोपी आपराधिक प्रवृति का है। उसके खिलाफ दादरी कोतवाली में पहले से तीन मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज है।