ग्रेटर नोएडा पुलिस से पिस्टल छीनकर भागा दोस्त का हत्यारा, मुठभेड़ में बदमाश का पैर बना निशाना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली क्षेत्र के नंगला नैनसुख गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोचा तो आरोपी ने पुलिस टीम की पिस्टल छिनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है।

हत्यारोपी की पहचान चक्रसेनपुर के सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने हत्याोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है।

दीपावली के दिन हत्यारोपी नंगला नैनसुख गांव में अपने दोस्त राजेश के घर पहुंचा था। दोनों राजेश के भाई सतन उर्फ सतेंद्र के घेर में एक साथ बैठकर शराब पीने लगे। शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। हत्यारोपी ने तमंचा निकालकर राजेश के सीने में गोली मार दी। गोली मारने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। राजेश की मौके पर ही मौत हो गई।