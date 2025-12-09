कौन हैं लूथरा ब्रदर्स? क्लब के बिजनेस से दुनिया में कमाया नाम, गोवा अग्निकांड के बाद थाईलैंड भागे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। GOA nightclub fire News गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में शनिवार रात को हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं, गोवा पुलिस इस मामले में अभी मैनेजर समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये दोनों भाई कौन हैं और इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कब की?

गोवा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हडसन लेन स्थित लूथरा ब्रदर्स के घर पर छापामारी की। हालांकि, दोनों भाई घर पर नहीं मिले, इस दौरान पुलिस टीम ने लूथरा बंधुओं के परिवार के सभी सदस्यों से लंबी पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। सात दिसंबर की शाम गोवा पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ एलओसी जारी कर दी।



उधर, मुंबई में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से संपर्क करने पर पता चला कि दोनों भाई सात दिसंबर की सुबह 5.30 बजे यानी घटना के तुरंत बाद 6ई 1073 फ्लाइट से फुकेत, थाईलैंड भाग गए। इससे पता चलता है कि वे जांच से बचने के इरादे से भागे हैं। गोवा पुलिस दोनों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल से मदद ले रही है।

लूथरा ब्रदर्स के बारे में दिल्ली निवासी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोनों भाई हैं। दोनों की उम्र में करीब चाल साल का अंतर है। सौरभ की उम्र 40 साल तो गौरव 44 साल का है। दोनों भाई मिलकर ही पूरे देश में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे। गोवा में जिस नाइटक्लब में हादसा हुआ, वह भी इन दोनों भाइयों का ही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सौरभ लूथरा की लिंक्डइनप्रोफाइल से जानकारी सामने आई है। इस प्रोफाइल के अनुसार, सौरभ लूथराRomeo Lane, Birch and Mama's Buoiका चेयरमैन है। गोल्डमेडलिस्टसौरभ लूथरा ने इंजीनियरिंग छोड़ हॉस्पिटैलिटीबिजनेस में अपना हाथ आजमाया था। इसी के चलते उसने 2016 में रोमियो लेन नाइटक्लब की शुरुआत की थी। इसके बाद उसका कारोबार बढ़ता गया।

रिपोर्ट के अनुसार, लूथराब्रदर्स के वर्तमान में देशभर के 22 बड़े शहरों और चार अन्य देशों में भी रेस्टोरेंट और बार हैं। जिन्हें दोनों भाई भी चलाते हैं। एक अहम जानकारी यह भी सामने आई है कि गौरव और सौरव के अलावा इस बिजनेस में एक और पार्टनर भी है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

अभी तक कौन-कौन हुआ गिरफ्तार आगजनी मामले में गोवा पुलिस पहले चार आरोपी क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर चुकी है। लूथरा बंधुओं का पहले डिफेंसकॉलोनी में भी एक बार था जो छह माह पहले बंद हो गया।