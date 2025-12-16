गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में आरोपित लूथरा ब्रदर्स दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला
गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग के आरोपित लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को सीबीआई को सौंपा था। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग के आरोपित लूथरा ब्रदर्स भारत लाए जा चुके हैं। थाईलैंड में उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें देश लाया गया। थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को सीबीआई को सौंप दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है।
पटियाला हाउस कोर्ट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने गोवा पुलिस की ट्रांजिट रिमांड एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी, जिससे गौरव और सौरभ लूथरा को गोवा ले जाने और वहां की संबंधित कोर्ट में पेश करने की इजाज़त मिल गई। कोर्ट ने गोवा पुलिस को ट्रांजिट के लिए 48 घंटे का समय दिया है।
नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने गोवा के एक नाइटक्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में कई लोगों की मौत के मामले में गोवा पुलिस की रिमांड अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा को गोवा ले जाने और वहां की संबंधित अदालत में पेश करने की अनुमति दे दी। साथ ही, ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा पुलिस को 48 घंटे का समय दिया गया है।
थाईलैंड से गिरफ्तार कर लाए गए आरोपी
गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा उस नाइटक्लब के सह-मालिक हैं, जहां यह भयावह अग्निकांड हुआ था। दोनों आरोपियों को थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित कर गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।यह मामला गोवा के एक नाइटक्लब में सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।