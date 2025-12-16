गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में आरोपित लूथरा ब्रदर्स दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग के आरोपित लूथरा ब्रदर्स भारत लाए जा चुके हैं। थाईलैंड में उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें देश लाया गया। थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को सीबीआई को सौंप दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है।

पटियाला हाउस कोर्ट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने गोवा पुलिस की ट्रांजिट रिमांड एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी, जिससे गौरव और सौरभ लूथरा को गोवा ले जाने और वहां की संबंधित कोर्ट में पेश करने की इजाज़त मिल गई। कोर्ट ने गोवा पुलिस को ट्रांजिट के लिए 48 घंटे का समय दिया है।

