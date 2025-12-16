गोवा अग्निकांड: थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को भारत को सौंपा, आज ही लाया जाएगा भारत

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ FIR दर्ज

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज है। घटना की रात दोनों दिल्ली में एक शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्हें जैसे ही क्लब में आग्निकांड का पता चला, दोनों इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए।

थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से पकड़ा

भारत के आग्रह पर थाईलैंड पुलिस ने उन्हें 9 दिसंबर को फुकेट से हिरासत में लिया था। भारत ने दोनों का पासपोर्ट भी रद कर दिया, जिससे वो कहीं और नहीं भाग सकते थे। CBI की टीम बीते दिन थाईलैंड पहुंची थी और प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी करने के बाद थाईलैंड ने लूथरा ब्रदर्स को भारत को सौंप दिया।