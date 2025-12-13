Language
    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कोर्ट ने 4 आरोपियों की हिरासत 5 दिन बढ़ाई, पंच सदस्यों के बयान भी दर्ज गई

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के अर्पोरा स्थित नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में हुई आग लगने से 25 लोगों की मौत से मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि को पांच दिन के लिए और बढ़ा दिया है। पुलिस के अनुसार, मामले की गहन जांच जारी है और पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाना आवश्यक था।

    मूल रूप से दिल्ली और गोवा के अर्पोरा में रहने वाले चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक (49 वर्ष), मालवीय नगर दिल्ली निवासी गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर (32 वर्ष),  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया (32 वर्ष) और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले जनरल मैनेजर विवेक सिंह (27 वर्ष) की हिरासत बढ़ाई गई है।

    पुलिस ने बताया कि जांच के तहत अर्पोरा पंचायत के पांच पंच सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और आगे की पूछताछ के आधार पर अन्य अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है।

