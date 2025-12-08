Goa Fire Incident: नाइट क्लब अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा फरार, लुकआउट नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा के अर्पोरा स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं गोवा पुलिस ने दिल्ली स्थित आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन दोनों मौके से फरार मिले। उनके घर पर कानूनी नोटिस चस्पा किया गया। 7 दिसंबर की शाम को ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने दोनों के खिलाफ LOC (लूक आउट सर्कुलर) जारी कर दिया था।

जांच में पता चला कि आग लगने की घटना के तुरंत बाद दोनों ने 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट के लिए उड़ान भर ली थी। पुलिस इसे जांच से बचने की मंशा बता रही है।