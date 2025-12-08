Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Goa Fire Incident: नाइट क्लब अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा फरार, लुकआउट नोटिस जारी

    By RAKESH KR. SINGHEdited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    गोवा के अर्पोरा स्थित नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वे फरा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गोवा स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा फरार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा के अर्पोरा स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं गोवा पुलिस ने दिल्ली स्थित आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन दोनों मौके से फरार मिले। उनके घर पर कानूनी नोटिस चस्पा किया गया। 7 दिसंबर की शाम को ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने दोनों के खिलाफ LOC (लूक आउट सर्कुलर) जारी कर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में पता चला कि आग लगने की घटना के तुरंत बाद दोनों ने 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट के लिए उड़ान भर ली थी। पुलिस इसे जांच से बचने की मंशा बता रही है।

    आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए गोवा पुलिस ने CBI के इंटरपोल डिवीजन से समन्वय शुरू कर दिया है। उधर, एक अन्य आरोपी भारत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार कर गोवा लाया जा रहा है, उसका ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। इस बीच सभी 8 मृतकों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जांच लगातार जारी है।

    यह भी पढ़ें- 'IndiGo ने सरकार को अंधेरे में रखा', उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी; इंडिगो संकट पर जांच जारी