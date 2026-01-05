गोवा क्लब अग्निकांड के पीड़ित परिवारों ने गुनहगारों के लिए मांगी फांसी की सजा, आग लगने से 25 लोगों की हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा के क्लब अग्निकांड के पीड़ितों के परिवार की तरफ से जंतर-मंतर पर रविवार को प्रदर्शन किया गया। हाथों में अपनों की तस्वीरें और आंखों में आक्रोश लिए मृतकों के स्वजन ने इसे महज हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और मुनाफाखोरी का नतीजा बताया। उन्होंने इसके गुनहगारों के लिए फांसी की मांग की।

बता दें कि गत छह दिसंबर को गोवा के क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ करीब 50 लोग जख्मी भी हुए थे। चार मृतक दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले थे।



प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्लब मालिकों ने कानून को ताक पर रखकर अवैध रूप से कारोबार चलाया। न ट्रेड लाइसेंस था, न फायर एनओसी और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था।