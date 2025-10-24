चलती कारों से किए खतरनाक स्टंट, गाजियाबाद में युवकों ने सड़कों पर जमकर मचाया हुड़दंग
गाजियाबाद में युवकों के एक समूह ने चलती कारों के साथ खतरनाक स्टंट करके सड़कों पर अराजकता फैलाई। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि, अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहननगर में बृहस्पतिवार देर रात कई कार सवार युवकों ने खतरनाक स्टंट किए। इन्होंने कारों के हूटर बजाते हुए और सनरूफ से बाहर निकलकर खूब हुड़दंग किया। चार से पांच कार सवार युवकों की स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
यह वीडियो रात में गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों की पोल खोल रहा है। पूरे रूट पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं मिला, जो इन युवकों पर कार्रवाई कर सके।
वहीं, एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि वीडियो पर संज्ञान लिया गया है। कार नंबर के आधार पर आरोपी युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। नंबर के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। वीडियो के साथ रूट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
