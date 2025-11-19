दिल्ली विश्वविद्यालय में खुला Gen-Z पोस्ट ऑफिस, माॅडर्न सोशल–लर्निंग हब के रूप में किया गया विकसित

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। 150 वर्ष से अधिक पुराने पोस्ट ऑफिस की पारंपरिक छवि अब तेजी से बदल रही है। समय के साथ डाक सेवाओं की भूमिका व्यापक हुई है और अब इसे Gen-Z की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक रूप दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के गेट नंबर-1 पर स्थित 50 वर्ष से अधिक पुराने पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण कर इसे देश का Gen-Z पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है। इसका उद्घाटन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। नए स्वरूप में यह पोस्ट ऑफिस केवल चिट्ठी–पार्सल सेवा का केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिक सोशल–लर्निंग हब के रूप में तैयार किया गया है, जहां छात्र, शोधकर्ता और स्थानीय निवासी सहजता से समय बिता सकें। ऐसा Gen-Z को पोस्ट ऑफिस की तरफ आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को देखते हुए इस स्थान को अध्ययन और संवाद दोनों के अनुकूल विकसित किया गया है।

पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा आकर्षण आन-साइट रीडिंग कलेक्शन है, जहां छात्र शांत माहौल में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहां उपलब्ध किताबें और पत्रिकाएं छात्रों व आम पाठकों दोनों को ध्यान में रखकर चुनी गई हैं, जिससे यह स्थान एक मिनी रीडिंग जोन का अनुभव देता है।

इसके अलावा आर्ट काॅर्नर की स्थापना ने परिसर की रचनात्मकता में नया रंग भर दिया है। इस कोने में छात्रों की पेंटिंग, स्केच और फोटोग्राफी प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष जेन-जी नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिस पर कैंपस गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और अवसरों की जानकारी आकर्षक ढंग से प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही 10 से अधिक छात्रों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था तैयार की गई है, जो बातचीत और छोटे समूहों की बैठकों के लिए उपयुक्त है।

डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस में फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है, जिससे छात्र अपने लैपटाॅप या मोबाइल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही काफी वेंडिंग सर्विस जोड़कर इसे एक छोटे कैफे जैसा अनुभव भी दिया गया है।