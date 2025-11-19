'प्रदूषण पर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है दिल्ली सरकार', सरकारी वकील के तर्क पर दिल्ली HC ने लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता खराब होने के दौरान आउटडोर खेलों के लिए टूर्नामेंट और ट्रायल आयोजित न करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि अदालत को यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। यह सरकार के तर्क से यह स्पष्ट है।

अदालत ने सरकार की तरफ से पेश हुए वकील समीर वशिष्ठ से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि नवंबर से जनवरी के महीनों में समस्या होती है और बच्चों को बाहरी गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए?



अदालत ने कहा कि दूसरा पहलू यह है कि क्या सरकार अगले साल से इस तरह की योजना बना रही है कि इस अवधि के दौरान न्यूनतम संख्या में मैच हों या कोई मैच न हो। अदालत ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को परीक्षाओं के तुरंत बाद अपने खेल शुरू करने चाहिए।अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता छात्रों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्येल त्रेहान ने अदालत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को पारित एक आदेश के बारे में बताया।

इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से दिल्ली के स्कूलों को नवंबर से दिसंबर तक निर्धारित खेल और खेल प्रतियोगिताओं को वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सुरक्षित महीनों तक स्थगित करने के निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा गया था।

इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश समीर वशिष्ठ ने तर्क दिया कि केवल कुछ ही खेल आउटडोर में खेले जाते हैं जबकि अधिकांश खेल इनडोर में खेले जाते हैं। इसके जवाब में श्येल त्रेहान ने कहा कि इस निर्देश को अगले वर्ष से लागू करने की मांग की जा रही है, तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले पर विचार करना और उचित निर्देश पारित करना एसएफआईजी का काम है।