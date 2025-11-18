गौतम खेतान की संपत्तियों की कुर्की को रखा बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में आरोपी अधिवक्ता गौतम खेतान की संपत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अस्थायी कुर्की को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही सौदे में कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने फरवरी 2015 के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खेतान की अपील खारिज कर दी। इसमें ईडी द्वारा कुर्की के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। राहत देने से इनकार करते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग, मनमानी, या अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव स्पष्ट हो प्रारंभिक चरणों में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उसकी भूमिका सीमित है।

अदालत ने खेतान की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ईडी औपचारिक आरोप दायर किए बिना संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति के किसी अवैध गतिविधि से जुड़े होने के विश्वसनीय कारण हों तो कानून संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है।