लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली अलर्ट, अवैध पार्किंग अब मानी जाएगी आतंकी खतरा!

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सुरक्षा निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। सोसाइटियों में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

इसलिए, आरडब्ल्यूए निवासियों के साथ मिलकर सोसाइटी परिसर में और उसके आसपास लंबे समय तक खड़े संदिग्ध वाहनों पर नजर रखेगी। उन्होंने पुलिस से अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। आरडब्ल्यूए का कहना है कि बाहरी लोग अक्सर अपने वाहन रिहायशी इलाकों में छोड़ देते हैं, और व्यावसायिक वाहन भी पार्क किए जाते हैं, जिससे असुविधा और सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। इसलिए, सोसाइटी परिसर के अंदर और बाहर लंबे समय तक और नियमित रूप से पार्क किए जाने वाले वाहनों की एक सूची तैयार की जाएगी। निवासियों से आग्रह है कि वे ऐसे वाहनों पर नज़र रखें और तुरंत आरडब्ल्यूए को सूचित करें। ऐसे सभी वाहनों की जानकारी पुलिस को भेजी जाएगी।

अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से खतरा, पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग साकेत स्थित आरडब्ल्यूए फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश डबास बताते हैं कि गुरुद्वारा रोड, जे ब्लॉक मार्केट, पीवीआर के सामने, डी ब्लॉक गेट नंबर 1 और साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सहित पूरे इलाके में व्यावसायिक वाहन अवैध रूप से पार्क किए जाते हैं। अवैध पार्किंग सुरक्षा में चूक का कारण बन सकती है।

निवासियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध चीज़ की सूचना देने का आग्रह किया गया है ताकि सभी मिलकर सुरक्षा बढ़ाने के लिए काम कर सकें। सोसाइटी में कुल 13 ब्लॉक हैं और आरडब्ल्यूए ने लगभग 100 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, लेकिन कई गेट होने के कारण सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी रखना मुश्किल हो जाता है। हाल की घटना के बाद, पुलिस को इलाके से अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने और गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है।

सोसाइटी में निगरानी बढ़ाई गई, अवैध पार्किंग को लेकर पत्र भेजा गया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के कोषाध्यक्ष अरुण जग्गी ने बताया कि आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों को बिना स्टिकर वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी के आसपास की सड़कों पर अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या है।