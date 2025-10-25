लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर लखविंदर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, अमेरिका से किया गया डिपोर्ट

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। सीबीआई के समन्वय से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लखविंदर के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था और उस पर रंगदारी, धमकी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया।