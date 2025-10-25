लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर लखविंदर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, अमेरिका से किया गया डिपोर्ट
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। सीबीआई के समन्वय से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लखविंदर के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था और उस पर रंगदारी, धमकी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा फरार गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कराकर भारत लाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ की गई इस कार्रवाई में लखविंदर कुमार को शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारते ही हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार, लखविंदर कुमार के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था। वह हरियाणा पुलिस को कई आपराधिक मामलों में वांछित था, जिनमें रंगदारी, धमकाने, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया है।
