Delhi News: नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला दबोचा, एक व्यक्ति से 55 हजार में तय करता था सौदा
पूर्वी दिल्ली में सरकारी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले अमर चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विश्वास नगर में ऑफिस खोला हुआ था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तकनीकी निगरानी से उसे गिरफ्तार किया। उसके साथी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगवाने का झांंसा देकर बेरोजगारों से ठगी करने वाले ठग को फर्श बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठग की पहचान अमर चौधरी के रूप मे हुई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बेरोजगारों का विश्वास जीतने के लिए एक ऑफिस भी खोला हुआ था। एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के 55 हजार रुपये वसूलता था। पुलिस इसका रिकॉर्ड खंगाल कर पता लगा रही है, इसने कितने लोगों से ठगी की है।
जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि रोहितणी निवासी प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने फर्श बाजार थाने में ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसे नौकरी की जरूरत थी। वह विश्वास नगर में एक ऑफिस में गया, जहां उसे अमर चौधरी व सोनू नाम के दो लोग मिले। उन्होंने पीड़ित से कहा कि वह इंफ्लुएंसर हैं। नौकरी लगवाने के लिए दोनों ने पीड़ित से 55 हजार रुपये वसूल लिए।
आरोप है जब कई दिनों तक नौकरी नहीं लगी तो उसने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि आरोपियों ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया।
फर्श बाजार थानाध्यक्ष अजय करण शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपी को विश्वास नगर से गिरफ्तार कर लिया। इसके दोस्त की तलाश में छापामारी चल रही है।
