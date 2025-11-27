Delhi News: नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला दबोचा, एक व्यक्ति से 55 हजार में तय करता था सौदा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगवाने का झांंसा देकर बेरोजगारों से ठगी करने वाले ठग को फर्श बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठग की पहचान अमर चौधरी के रूप मे हुई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बेरोजगारों का विश्वास जीतने के लिए एक ऑफिस भी खोला हुआ था। एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के 55 हजार रुपये वसूलता था। पुलिस इसका रिकॉर्ड खंगाल कर पता लगा रही है, इसने कितने लोगों से ठगी की है।