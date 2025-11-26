Language
    दिल्ली: बाप ने पीटा तो गुस्सा पानवाले पर निकाला, नाबालिग गैंग ने कर दी खौफनाक हत्या

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    दिल्ली में एक नाबालिग गिरोह ने एक पान विक्रेता की बेरहमी से हत्या कर दी। एक किशोर को उसके पिता ने पीटा था, जिसके कारण वह गुस्से में था। गुस्से में, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पान विक्रेता पर हमला किया और उसे मार डाला। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    दिल्ली में एक नाबालिग लड़के की पिटाई से गुस्साए एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पान मसाला विक्रेता की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पिता के नाबालिग बेटे को पीटने पर गुस्सा निकालने के लिए, उस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पान मसाला बेचने वाले की चाकू मारकर हत्या कर दी। मरने वाले की पहचान बलजीत नगर के राजेंद्र के तौर पर हुई है। पुलिस ने मर्डर केस दर्ज किया और शूटआउट के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरीदपुरी के मोहम्मद मेहताब उर्फ राजन के तौर पर हुई है।

    पुलिस ने बाद में इस जुर्म में शामिल पांच नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग को उसके पिता ने पीटा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए, गैंग ने कुछ लोगों से लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वे बिना लड़े चले गए। फिर उन्होंने दुकानदार से फ्री सिगरेट मांगी, तो उसने मना कर दिया।

    नतीजतन, आरोपियों ने उसे चाकू मारकर मार डाला। पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल एक पिस्टल, कारतूस और दो चाकू बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके मामले की जांच कर रही है। डिप्टी कमिश्नर निधिन वाल्सन के मुताबिक, 24 नवंबर को रात करीब 9 बजे पटेल नगर पुलिस स्टेशन को मिलन पान भंडार के एक दुकानदार को चाकू मारने की PCR कॉल मिली।

    घायल राजेंद्र कुमार को RML हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू की। जाँच के दौरान, टीम ने आरोपी की पहचान करने के लिए आस-पास के इलाके से CCTV फुटेज की जाँच की। नाबालिगों के क्रिमिनल डोजियर और क्रिमिनल फाइलों की भी जाँच की गई, जिससे मुख्य आरोपी मेहताब और उसके साथियों के बारे में अहम जानकारी मिली।

    25 नवंबर को जानकारी मिली कि आरोपी शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन के पास छिपा हुआ है और दिल्ली भागने की योजना बना रहा है। पुलिस लोकेशन पर पहुँची और रात करीब 9 बजे जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में, टीम ने भी गोली चलाई, और एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। फिर उसे काबू में करके RML हॉस्पिटल ले जाया गया।

    उसकी जानकारी के आधार पर, हत्या में शामिल सभी पांच नाबालिगों को 26 नवंबर को पकड़ लिया गया। "पूछताछ में पता चला कि आरोपी और गिरफ्तार किए गए नाबालिग सभी फरीदपुरी के स्कूल ड्रॉपआउट थे और एक ग्रुप के तौर पर इलाके में चोरी और स्नैचिंग करते थे। जांच में पता चला कि आरोपी मेहताब पिछले साल पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज लूट और हत्या की कोशिश के मामलों में शामिल था। वह उस समय नाबालिग था।