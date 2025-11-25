दिल्ली में डिलीवरी ब्वॉय की करतूत, असली एप्पल वॉच और एयरपॉड्स को नकली में बदलता था; दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस से एप्पल कंपनी के महंगे स्मार्ट वॉच और एयरपॉड्स चोरी कर उसकी जगह नकली सामान रखने वाले डिलीवरी ब्वॉय और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपित महंगे सामान चुराकर बिहार के मोबाइल फोन डीलर को बेच देता था।

आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने तीन स्मार्ट वॉच और तीन एयरपॉड्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 2.50 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने कंपनी को 8.50 लाख रुपये का चपत लगाया है। अब पुलिस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि डिलीवरी व्वाय का नाम उमेश और उसके साथी का नाम सनी कुमार है। बिंदापुर थाना पुलिस को 15 नवंबर को उत्तम नगर के फ्लिपकार्ट वेयरहाउस मेंं चोरी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता सनी कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उसके डिलीवरी व्वाय ने अपने साथी अंकित के साथ मिलकर 16 एप्पल स्मार्ट वाच और तीन एप्पल एयरपाड चुरा लिए और इसकी जगह पर नकली सामान रख दिए।

मामले की जांच का जिम्मा जिले के सेंधमारी निरोधक शाखा को सौंपी गई। इंस्पेक्टर विवेक मंडोला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उमेश के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस ने नंगली के प्रेम नगर में उसके घर के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ करने के बाद उसके साथी सनी कुमार को मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया।

फ्लैट की तलाशी के दौरान रसोई में छिपाकर रखे एक डिब्बे से तीन एप्पल स्मार्ट वाच, तीन एयरपाड और तीन एप्पल चार्जर बरामद कर लिए। इसके साथ ही पुलिस ने फ्लैट से तीन नकली स्मार्ट वाच, तीन नकली एयरपाड और तीन नकली चार्जर भी बरामद किए।

पूछताछ में पुलिस को उमेश ने बताया कि वह उत्तम नगर स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में डिलीवरी व्वाय का काम करता था। सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में बिहार के रहने वाले अंकित और सनी कुमार के संपर्क में आया। उन्होंने उमेश को महंगी एप्पल स्मार्ट वाच को नकली वाच से बदलने की साजिश के बारे में बताया।