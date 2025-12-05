दिल्ली में 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में पता चला ये सच
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक ही परिवार के पांच बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इसमें दो महिलाएं, दो पुरुष व एक नाबालिग शामिल है। गिरफ्तार बालिगों की पहचान नजमा खातून, मोहम्मद सिराजुल इस्लाम, राबिया खातून, जमाल हुसैन के रूप में हुई है। यह अवैध रूप से बार्डर को पार करके बंगाल से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे और यहां रहकर मजदूरी कर रहे थे।
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि यह घुसपैठिए गाजीपुर मंडी के पास आने वाले हैं। स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई। पुलिस ने मौके पर जाल बिछाया और एक संदिग्ध को पकड़ा।
पूछताछ में पता चला कि वह घुसपैठिया नहीं है, लेकिन शास्त्री पार्क क्षेत्र में रहने वाले उसके परिचित घुसपैठिए हैं। पुलिस ने शास्त्री पार्क में छापामारी की और पूरे परिवार को दबोच लिया। उनके पास भारत का कोई दस्तावेज नहीं मिला। इनसे पूछताछ कर पुलिस इनके साथियों का पता लगा ही है।
