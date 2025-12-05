दिल्ली में 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में पता चला ये सच

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक ही परिवार के पांच बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इसमें दो महिलाएं, दो पुरुष व एक नाबालिग शामिल है। गिरफ्तार बालिगों की पहचान नजमा खातून, मोहम्मद सिराजुल इस्लाम, राबिया खातून, जमाल हुसैन के रूप में हुई है। यह अवैध रूप से बार्डर को पार करके बंगाल से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे और यहां रहकर मजदूरी कर रहे थे।

